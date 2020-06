DISE lança WhatsApp para receber denúncias em São Carlos

Miguel Carlos Capobianco Junior afirmou que o sigilo do denunciante é garantido. - Crédito: Arquivo/SCA

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE tem um novo canal de denúncias à disposição da população. Nesta quinta-feira (4) o delegado Miguel Carlos Capobianco Junior convocou a imprensa para divulgar o whatsapp da especializada.

"A denúncia que for formulada via whatsapp será encaminhada direto para a delegacia", informou Capobianco.

O delegado também ressaltou que o sigilo do denunciante é garantido. "Queria ressaltar à população de São Carlos, que o sigilo, tanto do telefone, quanto do conteúdo da denúncia são mantidos de forma absoluta. Então a pessoa pode se sentir segura para fazer essa denúncia a qualquer hora do dia".

Capobianco garantiu que toda denúncia que chega até a DISE é investigada.

O número do whatsapp para realizar denúncias de tráfico de drogas e outras ocorrências ligadas a entorpecentes, é 3374-1209.

O disque-denúncia 181 continua em operação.

