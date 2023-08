Dise e GM localizam entorpecentes no Bela Vista

Crédito: Divulgação

Policiais civis da Dise, com apoio da equipe Canil da Guarda Municipal de São Carlos, localizaram por volta das 14h30 desta terça-feira, 29, entorpecentes no cruzamento das ruas Capitão Manoel Alves Carneiro com a Martim Luther King, no Bela Vista.

Foi realizada uma operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão em São Carlos. Na ação foram averiguados três locais, tendo como resultado, quatro suspeitos abordados, 30 pedras de crack localizadas pela K9 Índia, além de outras 66 da mesma droga e R$ 99,00. Este últimos localizados pela equipe da Dise. Ninguém foi detido e os produtos foram apresentados na Dise.

