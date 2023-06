DISE apreende drogas e arma no Zavaglia; quatro homens foram detidos

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma operação da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), com o apoio da Guarda Municipal apreendeu drogas, arma e munições nesta quinta-feira (1º).

Após trabalho investigativo realizado pela especializada sob o comando do delegado Miguel Carlos Capobianco Jr., os policiais foram até o Jardim Zavaglia cumprir quatro mandados de busca e apreensão em imóveis que estavam sendo usados para esconder entorpecentes.

Foram apreendidas porções de crack, 115 ependorfs contendo cocaína, 115 porções de maconha, uma pedra de crack, 4 meio tijolos de maconha (1,323g), um simulacro de arma de fogo do tipo pistola, 227 gramas de maconha in natura, um revólver calibre 38, munições dos calibres .38, .380 e .32, diversos apetrechos utilizados no tráfico de drogas (plástico filme, embalagens plásticas, balança de precisão e ependorfs vazios) e diversos aparelhos celulares.

Três indivíduos foram presos pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Um adolescente foi apreendido pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. As investigações prosseguem.

