Discussão termina em agressão em bar na Vila Celina

Três pessoas entraram em vias de fato em um bar localizado na rua Professor José Ferraz de Camargo, na Vila Celina, por volta das 20h20 desta quinta-feira, 12. Um dos envolvidos chegou a se armar com uma faca.

Segundo consta em boletim de ocorrência, PMs foram acionados via Copom e no local apuraram junto a um comerciante de 28 anos que o locador do estabelecimento, de 43 anos, teria ido ao local e alterado, queria R$ 10, fato negado pela vítima. Inconformado, o acusado teria se armado com uma pedra e arremessou contra o imóvel, atingindo um vidro.

Ato contínuo, se armou com uma faca e entrou em luta corporal. Surpreendentemente a esposa do comerciante, que está gestante, conseguiu tirar a arma branca do agressor que fugiu.

PMs em diligências localizaram o acusado próximo ao Hospital Escola. Após ser detido, foi encaminhado à CPJ para esclarecimentos.

