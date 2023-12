Diretor de empresa cai em golpe ao pagar conta de energia elétrica

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um estelionato foi registrado nesta quinta-feira, 28, na CPJ, quando o diretor de 43 anos de uma empresa, localizada no Jardim São Paulo foi vítima de um golpe ao pagar a conta de energia elétrica.

A vítima formulou boletim de ocorrência e disse que no dia 28 de novembro constava o prazo para pagamento do boleto em nome da empresa onde presta serviços. Contudo, como a conta não chegou a tempo, solicitou a segunda via através do site da companhia. Ela teve, segundo o BO, sua autenticidade comprovada na própria CPFL. Entretanto, no momento do pagamento, quando foi feita a leitura do QR Code, o valor da conta foi para outra empresa. Diante do fato, suspeitou de um golpe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também