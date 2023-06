DIG tenta localizar suspeito de matar homem a facadas no Gonzaga

SIGA O SCA NO

Kaique no detalhe

Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) tentam localizar Welinton Lorenço da Cruz, conhecido como Kaique. Ele é apontado como o principal suspeito de ter cometido um homicídio no dia 11 de março, na rua Giovani Vassolo, no Jardim Gonzaga, cujo a vítima foi Reginaldo Zenão da Silva, que recebeu facadas, não resistindo aos ferimentos e falecendo no local. (relembre o fato)

Após trabalho investigativo, os policiais identificaram “Kaique”, pediram sua prisão temporária junto à Justiça, realizaram várias diligências, mas até o momento não o localizaram. Há suspeitas que ele tenha retornado para o estado da Bahia.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do acusado pode entrar em contato com a DIG, pelo telefone (16) (16) 3374-1984.

