DIG tenta identificar quem matou motorista de aplicativo no Presidente Collor

Delegado Gilberto de Aquino e sua equipes estão à frente das investigações - Crédito: Arquivo/SCA

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) tenta identificar quem atirou e matou o motorista de aplicativo José Euripedes de Paula, de 43 anos, conhecido como Jhow, na tarde desta terça-feira (28), no bairro Presidente Collor. O delegado Gilberto de Aquino e sua equipe estiveram no local colhendo informações que devem ajudar a elucidar o crime.

De acordo com Aquino, foram disparados 10 tiros contra José Euripedes e pelo menos quatro acertaram a nuca, pescoço, abdômen e tórax. Ele morreu antes da chegada do Samu.

"Foi apurado que um veículo Spacefox pareou do lado do veículo da vítima e os ocupantes efetuaram disparos de arma de fogo com uma pistola 380. Cápsulas foram deflagradas e encontradas no local, inclusive uma delas caiu dentro do veículo da vítima", disse o delegado.

Ainda segundo Aquino, José Euripedes era bastante conhecido dos meios policiais. "Nós apuramos que a vítima era pessoa conhecida. No ano de 2000 a 2015 ele teve vários antecedentes registrados pela prática de roubo, pela prática de porte ilegal de arma, tráfico de entorpecentes, de formação de quadrilha e associação para os fins de tráfico. Ele foi condenado a prisões. Ele cumpriu pena dentro do sistema penitenciário", esclareceu.

José foi morto dentro do carro. Foto arquivo pessoal

Sobre o envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC), o delegado afirmou que José Euripedes foi integrante da facção e teria se desligado. "Havia uma investigação, salvo engano em 2007...2008...nós tivemos uma investigação aqui e naquela época ele era apontado como sendo integrante, mas depois houve informações através dos trabalhos do setor de inteligência que ele havia se desligado", concluiu.

José Euripedes morava no Jardim Belvedere, mesma região onde o menino Lucas Pereira desapareceu em 2008. José chegou a ser investigado pela DIG sobre o desaparecimento. "Em 2008 ele acabou sendo preso num flagrante delito na área da Vila Nery e nessa ocasião tinha desaparecido a criança, que morava no bairro, bem próximo de onde ele residia e havia envolvimento de drogas com relação a essa investigação e ele foi apontado. Ele era amigo da genitora da criança. Houve informações neste sentido e ele foi chamado, foi ouvido, foi inquirido nas investigações e alegou que alguém teria vindo do Rio de Janeiro e levado essa criança embora. Era uma situação meio obscura, como é até hoje esse desaparecimento continua sendo um mistério ", declarou o delegado.

O corpo de José Euripedes estão sendo velado no cemitério Jardim da Paz.

Quem tiver informações sobre a identidade dos indivíduos que estavam no carro usado no homicídio pode entrar em contato com a DIG pelo Whatsapp )16) 3374-1984.

