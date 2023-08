DIG realiza "Operação Upgrade" no centro de São Carlos

Crédito: SCA

Na manhã desta quinta-feira (10), a Delegacia de Investigação Geral (DIG) realizou a operação "Upgrade" no centro de São Carlos. Durante a ação, foram confiscados diversos produtos, alguns dos quais acompanhados de notas fiscais legítimas. Contudo, devido a uma investigação paralela sobre produtos ilícitos, como mercadorias falsificadas, a DIG conduzirá uma análise das notas e produtos apreendidos para determinar se há atividades de falsificação de notas na região, configurando um crime.

INVESTIGAÇÃO ESTRATÉGICA

Com base em informações da equipe de Inteligência Policial da DIG, o Setor de Investigação, sob a liderança do Delegado João Fernando Baptista, coordenou a operação "Upgrade" em estabelecimentos comerciais da área central de São Carlos que lidam com a venda ou manutenção de dispositivos móveis, acessórios e equipamentos eletrônicos. O Delegado titular da DIG/São Carlos declarou que a operação tem como objetivo combater o roubo, furto e receptação de celulares no município. Ele também ressaltou que, além desses crimes, a equipe de investigação também avaliará a procedência dos produtos expostos à venda nas lojas mencionadas.

APREENSÕES E VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

Em diversos estabelecimentos comerciais, foram retidos vários produtos que estavam sendo comercializados. Os proprietários desses estabelecimentos serão notificados a comparecer à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) para apresentar as notas fiscais de origem dos produtos apreendidos.

DOCUMENTAÇÃO LEGAL

João Fernando comunicou que, para a realização eficaz desta operação, a Delegacia Seccional de Polícia de São Carlos enviou agentes da DIG ao Núcleo de Ensino e Pesquisa do DEINTER-3 (Ribeirão Preto) para receber treinamento sobre a verificação da autenticidade das notas fiscais e os métodos utilizados para contornar a fiscalização. O Delegado João Fernando acrescentou que novas diligências estão programadas para os próximos dias e que operações subsequentes ocorrerão com regularidade na cidade de São Carlos.

Leia Também