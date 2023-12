DIG prende ladrões durante assalto a comércio na vila Prado

Crédito: SCA

No início da tarde desta quinta-feira (14), policiais civis do Setor de Inteligência da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), prenderam dois assaltantes que realizavam o assalto a um comércio de frios na região de vila Prado e um deles ainda tentou fazer funcionários de reféns, porém desistiu ao ser surpreendido por um dos investigadores e outro que a menos de dez dia teria deixado o sistema prisional estaria com uma faca ordenando a entrega do dinheiro do comércio.

O delegado titular da DIG, João Fernando Batista informou que seus policiais passavam pela rua Desembargador Júlio de Faria, nas proximidades do Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira (Luizão), com veículo descaracterizado da Polícia Civil e presenciando o crime, solicitaram apoio de viaturas e policiais para invasão do prédio e prisão dos assaltantes. A ação dos policiais civis chamou atenção de moradores do bairro que acionaram a Polícia Militar que enviou viaturas, porém ao chegar no local encontraram os marginais presos pelos investigadores da DIG

Os dois ladrões receberem voz de prisão e a réplica de arma de fogo, a faca, o canivetão e um rolo de fita transparente que serviria para amordaçar e prender as mãos e pés das vítimas foram apreendidos.

Após serem ouvidos o pedreiro C.Z.P., 25 e o presidiário I.A.S,, 22, foram autuados em flagrante pelos crimes de tentativa de roubo a estabelecimento comercial e resistência a prisão. Já no final da tarde ambos foram encaminhados ao Centro de Triagem de São Carlos, onde aguardam por audiência de custódia.

