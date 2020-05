DIG prende acusado de cometer assalto que terminou com a morte de idoso de 83 anos no Bandeirantes

José de Lourenço morreu após ser agredido. - Crédito: arquivo pessoal

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) prendeu nesta quarta-feira (27) o acusado de cometer um assalto que terminou na morte do idoso José de Lourenço, de 83, no começo da semana passada, no Jardim Bandeirantes. O homem está na sede da especializada prestando depoimento e o delegado Gilberto de Aquino deve pedir a prisão temporária dele.

O CRIME

Segundo apurado pelo São Carlos Agora, na casa estava José de Lourenço e sua esposa, também com 83 anos de idade. O casal possui uma residência que está à venda no São Carlos 8 e um suposto comprador teria se interessado pelo imóvel e foi até a casa dos idosos.

Ao entrar na residência, o assaltante, mostrou que estava armado e teria agredido as vítimas. O idoso foi amarrado com uma cinta e durante o crime, teve um ataque cardíaco e não resistiu.

O ladrão fugiu com um par de alianças.

