DIG esclarece morte de metalúrgico e pede a prisão temporária de quatro pessoas

A equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) esclareceu o crime que terminou com a morte Leizer Buchiwieser dos Santos em agosto do ano passado.

Segundo o inquérito policial, Leizer saiu para trabalhar por volta das 4h do dia 26 de agosto e não voltou mais para casa. Seu pai registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento no 2º Distrito Policial. O carro que ele usava foi encontrado queimado em um canavial na região do Monjolinho.

Leizer foi apontado como pedófilo

Já o corpo de Leizer foi encontrado no dia 1º de setembro na área rural, na estrada da Babilônia com as mãos e pés amarrados e com marcas de facadas.

A partir dai a DIG entrou no caso e começou a ouvir testemunhas e a vasculhar as redes sociais. Os policiais apuraram que Leizer teria marcado um encontro sexual com J.P.D.C., 31 anos, solicitando que ela levasse uma criança para ser abusada. Ficou o acordado o pagamento de R$ 500.

J.P.D.C. teria levado a sobrinha de apenas 3 anos como "isca" para atrair Leizer, sem o conhecimento da mãe da criança.

No local combinado, a casa de J.P.D.C. onde mora com a companheira I.M.G.B., na rua Carlos Marra, Jardim Tangará, Leizer foi assassinado com a participação dos jovens E.R. 23 e B.T.D.R. 26 anos.

Os suspeitos pelo crime estão foragidos. Na casa de E.R. os policiais apreenderam um celular que possui conversas dele com a irmã, J.P.D.C. falando sobre o crime.

MOTIVAÇÃO

Segundo os diálogos trocados entre os envolvidos, Leizer seria pedófilo e teria interesse em praticar sexo com a criança e não somente com J.P.D.C.

J.P.D.C. relatou os fatos para a companheira I.M.G.B. e os seus irmãos, B.T.D.R. e B.T.D.R. A intenção inicial era extorquir Leizer. Eles subtraíram R$ 500 que ele levou para pagar o programa, mas houve reação e por isso resolveram matá-lo a facadas. Em seguida decidiram dar fim no carro e no corpo.

O Chevrolet Onix usado para transportar os acusados para desovar o carro e o cadáver foi apreendido.

LATROCÍNIO

O delegado Gilberto de Aquino solicitou a prisão temporária de 30 dias das duas mulheres e dos homens pelo crime de latrocínio.

Quem tiver informações sobre os paradeiro dos acusados deve ligar para o disque-denúncia 181 ou utilizar o Whatsapp da DIG: (16) 3374-1984.

