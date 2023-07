DIG esclarece morte de homem no prolongamento do Jardim das Torres

SIGA O SCA NO

João Fernando Baptista, delegado da DIG - Crédito: Maycon Maximino

Saiba Mais Homicídio Homem morre após ser espancado no Prolongamento do Jardim das Torres

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) esclareceu a morte de Adalvan Rodrigues da Silva,39, que foi encontrado com vários ferimentos na noite do último sábado (24), na rua Rua Jofre Augusto Ribeiro, prolongamento do Jardim das Torres.

Segundo o delegado João Fernando Baptista, o setor de inteligência da especializada ouviu testemunhas que disseram que o envolvido no caso seria um comerciante conhecido como “Mineiro”.

Na manhã desta sexta-feira (30), Mineiro se apresentou na delegacia e deu sua versão sobre os fatos. Segundo ele, Adalvan sempre costumava causar confusão em seu bar e no dia teria sido ameaçado e agredido por ele com um soco no nariz.

Em seguida, o comerciante e mais dois homens que estavam no bar passaram a perseguir Adalvan pela rua Jofre Augusto Ribeiro, até que em determinado momento teria escorregado na guia e batido fortemente com a cabeça contra um muro.

Mineiro alega que depois disso desferiu apenas um golpe com um pedaço de pau contra as costas da vítima. O artefato chegou a quebrar ao meio após o golpe. Ele negou qualquer tipo de espancamento.

De acordo com o delegado, o comerciante não possuí nenhum antecedente criminal e vai aguardar o laudo da perícia para saber qual foi a causa da morte de Adalvan e se o golpe desferido por Mineiro contribuiu para esse resultado. Dependendo do resultado dos exames, poderá indiciá-lo ou pelo crime de lesão corporal ou homicídio. Por ora ele foi liberado após prestar depoimento.

Leia Também