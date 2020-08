DIG esclarece homicídio em São Carlos

Delegado Gilberto de Aquino - Crédito: Maycon Maximino

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) conseguiu elucidar o assassinato de Marcio Rodrigo dos Santos Xavier, 31 anos, em 20 de agosto de 2019. A vítima foi morta com 13 facadas na rua José Mancini, no Jardim São Paulo.

De acordo com o delegado Gilberto de Aquino, responsável pelas investigações, o acusado de matar Marcio, Jonathan Rodrigo Neo, já estava preso na penitenciária de Araraquara, apontado como autor de outro homicídio. No dia 26 de agosto do ano passado ele teria assassinado Leandro Francisco de Lima Santos, 27 anos, o "Bicudinho", na Vila Isabel. "Foram três crimes sequenciais. Todos ocorridos naquela região ", informou o delegado.

Após ser detido pelo assassinato de "Bicudinho", Jonathan chegou a ser apontado como o autor de facadas que terminaram com a morte de Marcio, mas negou o crime, entretanto, a DIG conseguiu provas suficientes contra ele, inclusive com depoimento de testemunhas. "As provas que tenho colocam ele na autoria desse delito", explicou o delegado. A DIG também descobriu o envolvimento de um adolescente de 17 anos no assassinato.

Jonathan é acusado de cometer dois assassinatos, em São Carlos.

Tribunal do crime

De acordo com Gilberto de Aquino, Jonathan chegou a ser submetido a um "Tribunal do Crime" formado por integrantes de uma facção criminosa, em Matão. Ao ser inquirido sobre as morte de Marcio e "Bicudinho", acabou confessando os crimes e disse que agiu por legitima defesa. "Eles foram convocados por este tribunal do crime e lá no dia, as pessoas envolvidas questionaram o Jonathan de ter matado um tal de Marcinho. O Jonathan alegou que seria uma legítima defesa. Ele alegou que o Marcinho teria ido para cima dele e que o menor havia desferido várias pauladas em Marcinho e o Jonathas desferido golpes de faca", contou o delegado.

Aquino explicou ainda que passados seis dias do assassinato de Marcio Rodrigo dos Santos Xavier, Leandro Francisco de Lima Santos, o "Bicudinho" teria encontrado Jonathan na rua e cobrado ele sobre a morte de Marcinho. Jonathan alega que também agiu em legítima e esfaqueou Leandro.

Além da morte de Leandro, Jonathan foi indiciado também pelo assassinato de Marcio. Já o menor que o auxiliou nos crimes deve ser julgado pela Vara da Infância e Juventude. O delegado explica que todos tinham envolvimento com drogas.

Movimentação policial no local onde Marcio Rodrigo dos Santos Xavier foi assassinado. (foto Arquivo/SCA)

