DIG esclarece assalto contra idoso no Centro de São Carlos

A Delegacia de Investigação Gerais (DIG) identificou o acusado de aplicar um mata-leão em um idoso de 81 anos para assaltá-lo, na tarde do dia 4 de abril, na rua General Osório, no Centro de São Carlos. Imagens de uma câmera de segurança ajudaram os investigadores a elucidarem o crime. (veja notícia relacionada)

Durante as investigações, a DIG chegou até um metalúrgico desempregado, de 44 anos. Os policiais estiveram por quatro vezes na casa dele, na rua Coronel Leopoldo Prado, Vila Prado, porém não o encontraram.

Ao saber que a DIG estava no seu encalço, o acusado resolveu se entregar na companhia de um advogado.

Em depoimento ao delegado João Fernando Baptista, o suspeito informou que estava almoçando no restaurante Bom Prado, quando viu o idoso mexendo no bolso e percebeu que havia uma grande quantidade de dinheiro com ele.

Após a vítima deixar o restaurante, o ladrão resolveu agir e aplicou um mata-leão no idoso e roubou R$ 2,7 mil que estavam em seu bolso.

O acusado alega que cometeu o crime por estar desempregado e passando por dificuldades. Por não estar em situação de flagrante ele acabou sendo liberado, mas o delegado deverá pedir sua prisão nos próximos dias.

