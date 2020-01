DIG e DHPP prendem em São Paulo suspeito de participar da morte de Chiquinho Campaner

Chiquinho foi morto a tiros em emboscada - Crédito: Arquivo Pessoal

Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), com apoio do Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prenderam na noite desta quinta-feira (2) um homem acusado de participar da morte do prefeito de Ribeirão Bonito, Francisco José Campaner, de 57 anos.

Com a prisão do suspeito de 56 anos, em São Paulo, é bem provável que a polícia Civil de São Carlos e Ribeirão Bonito avancem nas investigações para elucidação da morte de Chiquinho Campaner, ocorrida na semana passada. O detido chegou nesta madrugada à Delegacia Seccional de Polícia em São Carlos, indo posteriormente para o Centro de Triagem.

Um veículo foi apreendido pelos policiais, mas apresentou problemas mecânicos no trajeto, o que atrasou o retorno dos policiais a São Carlos.

Sem revelar o nome do suspeito e prometendo uma entrevista coletiva no decorrer desta sexta-feira o delegado da DIG – Delegacia de Investigações Gerais de São Carlos, Geraldo Souza Filho, prometeu fornecer as informações que cercam as investigações que há sete dias vêm sendo realizadas de forma ininterrupta.

O que não se sabe até o momento – pois a polícia mantém sigilo – se existem outras pessoas envolvidas no assassinato de Chiquinho. Certamente que sim, pois uma das testemunhas que acompanhava o prefeito comentou que no local uma dupla teria agido, disparando contra os ocupantes do carro. (RCIA)

