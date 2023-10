DIG e DETRAN realizam "Operação Desmanche" em São Carlos

DIG/DISE - Crédito: divulgação

Com apoio de oficiais do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-SP), com a supervisão da Delegacia Seccional de São Carlos, a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), realizou na manhã desta sexta-feira (20), a “Operação Desmanche”, para averiguar a suposta compra e revenda de peças clandestinas de veículos em lojas e oficinas de São Carlos

O delegado João Fernando Baptista informou que a operação em conjunto com o DETRAN – SP, visou coibir o furto/roubo e receptação de veículos na cidade em nossa cidade.

O titular da DIG/São Carlos, disse ainda que vários estabelecimentos comerciais que revendem peças de veículos usadas (desmanches), foram vistoriados e alguns foram notificados quanto as documentações exigidas para o funcionamento do estabelecimento e qualificação com numeração e códigos do DETRAN/SP.

João Fernando também informou que os proprietários foram orientados sobre os crimes de furtos, roubos e receptação de veículos ou peças retiradas por quadrilhas que fomentam a revenda clandestina de produtos e peças, retirada por marginais do crime organizado de roubo e furto de veículos, motocicletas, caminhões e caminhonetes.

SECCIONAL DE SÃO CARLOS

O responsável pela DIG também disse que a Delegacia Seccional de São Carlos, vem monitorando os comércios de revenda de peças para veículos e ainda pontuou que outras operações serão realizadas, principalmente para averiguar a origem das peças automotivas expostas a venda.

