Alunos de medicina que exibiram órgãos genitais dentro do Milton Olaio responderão criminalmente pelo ato

Crédito: reprodução

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos abriu inquérito para investigar um caso de ato obsceno praticado por estudantes do curso de medicina durante a realização dos jogos denominados “Calomed”, entre os dias 28 de abril e 1º de maio deste ano, no interior do Ginásio Milton Olaio Filho. O caso ganhou repercussão no último final de semana, quando imagens foram divulgadas nas redes sociais.

De acordo com os registros policiais, enquanto assistiam ao jogo entre a equipe feminina de vôlei do Centro Universitário São Camilo e da Universidade Santo Amaro (UNISA), alguns jogadores da equipe de futsal masculino da UNISA abaixaram as calças e exibiram seus órgãos genitais e, voltados para a quadra, teriam simulado estarem se masturbando.

Após a vitória do time que torciam, os estudantes invadiram a quadra e passaram a desfilar nus.

Diante das imagens gravadas com celulares, o delegado João Fernando Baptista expediu requisição solicitando informações a respeito do ocorrido e dos envolvidos aos centros acadêmicos das universidades, às diretorias das instituições e também para a Prefeitura Municipal.

A principio se trata de ato obsceno, mas a Polícia não descarta a imputação de novos crimes aos envolvidos durante o decorrer das investigações.

O Ministério das Mulheres repudiou o ato dos alunos e cobrou a responsabilização dos envolvidos. “Atitudes como a dos alunos de medicina da Unisa jamais podem ser normalizadas – elas devem ser combatidas com o rigor da lei”, escreveu o ministério nas redes sociais.

