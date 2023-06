Detento beneficiado pela saída temporária é preso após assaltar residência na região

Crédito: reprodução

Um roubo a residência na cidade de Boa Esperança do Sul/SP, mobilizou equipes da Polícia Militar e contou com o apoio do helicóptero Águia na manhã desta segunda-feira (19). Um bandido acabou preso.

Segundo informações, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) foi alertada sobre o assalto, onde foram levados objetos da casa e um veículo Fiat/Toro, cor prata.

Diante das informações foi direcionado patrulhamento para a Rodovia SP-331 e vicinais, momento no qual foi visualizado o veículo na entrada do município de Gavião Peixoto. Foi dado sinal de parada, porém o condutor desobedeceu, tentando fugir. Em determinado momento, o condutor imobilizou o veículo e tentou fugir a pé. O passageiro de imediato foi detido pela equipe do TOR. Ele havia sido beneficiado com a saidinha temporária.



Com ele havia uma arma do tipo pistola, com carregador e quatorze munições intactas. O comparsa, que conduzia o carro, fugiu em direção a uma plantação de milho e até o momento não foi localizado.

Leia Também