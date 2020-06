Desentendimento entre irmãos termina com ambos feridos e carro danificado no Jardim Embaré

Crédito: Marco Lúcio

Um desentendimento entre dois irmãos de 41 e 54 anos terminou com ambos feridos e o carro de um deles danificado neste domingo (14).

A Polícia Militar foi acionada em uma residência localizada na rua Antônio Stella Moruzzi, no Jardim Embaré, onde estaria ocorrendo uma briga entre irmãos.

De acordo com a irmã dos envolvidos, que testemunhou o ocorrido, ela mora no local com a mãe e o irmão mais novo, que ficou enciumado porque a mãe deles lavou e passou algumas roupas do mais velho que não mora com eles e quando este foi buscar as roupas, iniciou-se uma discussão. O mais velho pegou uma faca e golpeou o antebraço do mais novo, que por sua vez armou-se com um facão e tentou ferir o irmão na cabeça, mas não provocou nenhuma lesão aparente, então danificou o carro dele que estava estacionado em frente à residência.

Os dois foram encaminhados ao Hospital Universitário, onde passaram por atendimento e depois foram conduzidos ao plantão policial, onde foi registrada a ocorrência.

