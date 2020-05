Desempregado é preso acusado de roubar malote de lotérica no centro de São Carlos

Crédito: Arquivo SCA

A Polícia Militar prendeu na tarde desta terça-feira (12) um desempregado acusado de roubar o malote de uma casa lotérica na região central de São Carlos.

O assalto aconteceu por volta das 11h. A funcionária da lotérica saiu com um malote com dezenas de cheques de clientes e documentos da Caixa, quando foi rendida ao desembarcar de um veículo no cruzamento das ruas Santa Cruz e Dona Alexandrina.

O bandido encostou um objeto na vítima que pode ser uma arma de fogo e anunciou o assalto. Em seguida ordenou para que ela entregasse o malote. Após o crime, o assaltante fugiu pela rua Dona Alexandrina.

Após ser alertado sobre o crime, o serviço de inteligência da Polícia Militar (PM) entrou em ação e apresentou uma foto de um suspeito à vítima que o reconheceu sem sombra de dúvidas.

Por volta das 14h30 policiais militares prenderam o desempregado K.D.B., de 32 anos, na rua Marcolino Lopes Barreto. Na casa dele os PMs apreenderam uma bermuda cinza com detalhes laranja que também foi reconhecida pela vítima. Já o malote bancário não foi recuperado.

K.D.B., que já possui passagens criminais por tráfico de drogas, foi conduzido ao 4º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem. Ele vai passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (13).

