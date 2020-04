Dentista e esposa negam envolvimento em atentado no Santa Felícia

Crédito: Reprodução

Saiba Mais Polícia Dentista é acusado de atirar coquetéis molotov em residência de estudante

A esposa do dentista J.R.T.P.J., citado na reportagem intitulada "Dentista é acusado de atirar coquetéis molotov em residência de estudante" entrou em contato com a redação do São Carlos Agora rebatendo as acusações. A esteticista de 22 anos e o dentista negaram qualquer envolvimento no atentado que ocorreu na madrugada deste domingo (26) na rua Etevaldo Alexandre Martins, no Santa Felícia.

Sobre o carro que aparece nas filmagens ela alega que é parecido com o seu e que a foto da placa apresentada pela estudante foi tirada da garagem da sua casa.

A esposa do dentista apresentou ao site um boletim de ocorrência de injúria, ameaça e difamação registrado no dia 9 de dezembro do ano passado contra a estudante.

Em seu depoimento a esteticista acusou a estudante de usar perfis falsos nas redes sociais para postar mensagens ofensivas contra a sua pessoa e que teria sido ameaçada com um canivete. A esteticista alega ainda que a estudante também passou a importunar seus familiares, inclusive seu pai em seu local de trabalho.

Para finalizar, ela disse que pretende processar a estudante.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também