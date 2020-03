Dentista e dançarina que roubaram celular de jovem no Guarujá são condenados pela Justiça

BMW que foi usada para a prática do crime de roubo - Crédito: Arquivo pessoal

O dentista J.R.T.P.J. e a dançarina G.O.S. foram condenados pela Justiça do Guarujá, no litoral paulista, pelos crimes de roubo e furto. Na tarde do dia 5 de setembro de 2018 eles roubaram com uma arma o celular de um jovem na praia da Enseada. Dentro da viatura a moça ainda furtou a carteira dos policiais militares. A decisão é do dia 3 de março. A defesa do dentista pediu a absolvição em razão da insuficiência do conjunto probatório, ausência de dolo e pela atipicidade decorrente do princípio da insignificância. A dançarina também requereu sua absolvição, argumentando não ter praticado o crime de roubo narrado na denúncia, porém o juiz de direito Thomaz Correa Farqui considerou fantasiosa as versões apresentadas pelo casal e diante da robustez das provas apresentadas decidiu pela condenação. Pela prática de crime de roubo, J.R.T.P.J. foi condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 16 dias/multa (R$ 50.160,00) pela sua condição abastada de vida. Já a dançarina G.O.S. foi condenada a 7 anos e 8 meses pelos crimes de roubo e furto e o pagamento de 26 dias-multa. Ela foi absolvida da acusação de falsa identidade. Por serem réus primários, possuírem bons antecedentes, eles devem cumprir as penas em regime semiaberto.

O CRIME

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram parados na praia da Enseada por dois rapazes os quais disseram que haviam sido vítimas de roubo por parte do casal que ocupava uma BMW 335I, preta, com placas de São Carlos.

O motorista do carro importado, o dentista J.R.T.P.J, teria apontado uma arma e exigiu que as vítimas entregassem os telefones celulares, sendo auxiliado pela mulher, que na época era sua namorada, que estava no banco do passageiro.

Diante da negativa, as vítimas sairam correndo sendo perseguidas pelo motorista do carro até serem alançadas. Neste momento um dos jovens entregou o aparelho que foi devolvido logo depois pelo casal.

Com a descrição física dos acusados os policiais passaram a realizar diligências pela região e a BMW acabou sendo localizada na frente de um bar. Inicialmente o dentista negou ser o dono do carro, mas depois acabou voltando atrás e abriu o carro para a revista policial.

Dentro do veículo os policiais localizaram um revólver Taurus calibre 32 com cinco munições intactas e uma deflagrada, havendo mais três munições integras separadas.

O casal foi levado até a delegacia de Guarujá, onde foi reconhecido pelas vítimas de 21 e 24 anos com os autores do roubo dos celulares.

Neste momento os acusados passaram a promover desordem na delegacia, ficando a mulher apenas com as roupas de banho. Ambos tiveram que ser contidos e algemados.

A dançarina ainda tentou enganar os policiais informando o nome de "Magali", mas logo sua verdadeira identidade foi descoberta.

Duas meninas de 4 e 6 anos que estavam no carro e teriam presenciado a tentativa de assalto são filhas do dentista. Elas foram amparadas por conselheiras tutelares e depois encaminhadas aos cuidados de parentes.

CARTEIRA DOS POLICIAIS

Consta no inquérito policial que a dançarina G.O.S. também teria furtado a carteira de dois policiais militares que estavam dentro da viatura, em uma bolsa.

Ao perceber a falta da carteira, um dos PMs abriu novamente a BMW e a encontrou embaixo do banco do motorista junto com R$ 1.020,00 e também o seu carregador de celular.

Segundo o policial, ele autorizou a dançarina a entrar no carro importado com o pretexto de trocar as roupas das crianças que estavam no automóvel e neste momento ela teria escondido as carteiras.

