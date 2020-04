Dentista é acusado de atirar coquetéis molotov em residência de estudante

Crédito: Reprodução

Uma estudante de 30 anos compareceu no 1o Distrito Policial de São Carlos para registrar um boletim de ocorrência contra um dentista. Segundo ela, o rapaz teria atirado dois coquetéis molotov contra a sua residência, na rua Etevaldo Alexandre Martins, no Santa Felícia.

De acordo com os registros policiais, a vítima declarou que durante a madrugada deste domingo (26), o dentista J.R.T.P.J., parou uma Pajero defronte a sua residência e jogou duas garrafas com liquido inflamável em sua casa, porém não explodiram.

Em seguida o autor colocou outra garrafa no chão e ateou fogo. As chamas foram extintas pelos vizinhos e ninguém se feriu.

A estudante acredita que o dentista teria cometido o ato, pois ela e outras amigas eram colegas da atual namorada dele e teriam alertado a moça sobre a periculosidade do rapaz, que foi condenado recentemente por um crime de roubo cometido no Guarujá em 2018. Ela inclusive reconheceu nas imagens de câmeras de segurança uma tatuagem na perna do acusado.

A vítima teme pela sua vida e dos pais que são idosos. Ela relata que o pai é acamado devido a sequelas de um AVC.

A estudante repassou à Polícia imagens do atentado e das placas do veículo utilizado pelo autor.

