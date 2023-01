Delegado da DIG manda para a cadeia acusado de estuprar mulher durante assalto em São Carlos

Delegado João Fernando Baptista da DIG - Crédito: Maycon Maximino

A prisão do suspeito de estuprar uma mulher durante um assalto na semana passada só foi possível graças ao trabalho investigativo realizado pela equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), em conjunto com a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Segundo o delegado da DIG, Dr. João Fernando Baptista, os policiais já estavam na caça ao acusado. Logo após o bárbaro crime, as equipes foram à rua e descobriram que o cartão da vítima estava sendo usado para realizar compras. “Esse indivíduo, logo após o crime, começou a utilizar do cartão bancário da vítima. Conseguimos identifica-lo através de câmeras de segurança de vários comércios”, disse. Ainda segundo o delegado, a prisão dele era questão de honra para os policiais.

R.J.S. foi detido por Guardas Municipais na tarde de hoje após furtar dois celulares no Centro. Segundo o delegado, os GMs não tinham conhecimento que ele era procurado pela DIG. “Eles não tinham conhecimento, uma vez, que a DIG trabalha de forma sigilosa, até pela natureza do crime. Nós tentamos manter o maior sigilo possível, pois nem no mundo do crime, os criminosos aceitam esse tipo de delinquente”.

Por fim, João Fernando Baptista informou que R.J.S. foi autuado pelo crime de flagrante de furto e deverá ser submetido a audiência de custódia nesta terça-feira, porém, como já estava com a prisão temporária decretada pela Justiça a pedido da DIG em relação ao caso de estupro, deve permanecer preso até o término das investigações.

