Dejair Rodrigues completa três meses à frente do comando da Polícia Civil

Dejair Rodrigues: 45 anos dedicados à Polícia Civil - Crédito: São Carlos Agora

O delegado Dejair Rodrigues, recebeu a reportagem do São Carlos Agora nesta terça-feira (1º), dia que completou três meses à frente do comando da delegacia seccional de São Carlos.

Dejair ingressou na Polícia Civil 1975 como investigador e em 1984 prestou concurso para delegado, foi aprovado e no ano seguinte tomou posse. Já trabalhou em vários departamentos na capital, entre eles o Denarc. É a primeira vez que trabalha no interior do estado. Ele trouxe junto o chefe de investigação, José Donizete Sarraf.

Um das grandes apostas de Dejair contra o crime é a Central de Inteligência da Polícia Civil que é comandada pelo delegado Geraldo Souza Filho. "Graças ao trabalho dos policiais desta central estamos conseguindo esclarecer crimes e auxiliar não só as delegacias de polícia aqui da cidade, como as delegacias especializadas da DISE, DIG e as que compõem a área de seccional", disse. A Central possuí um número de Whatsapp onde denúncias podem realizadas de forma anônima. O número é (16) 3361-1357.

Dejair disse ainda que a prioridade é combater os crimes contra o patrimônio, principalmente o furto, o roubo e o tráfico de entorpecentes.

O delegado contou ainda que pretende reformar o prédio onde funcionava a 26ª Ciretran, que fica nos fundos da seccional, para abrigar a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e a Delegacia de Entorpecentes (DISE). "O prédio está abandonado há muitos anos e eu pretendo reformá-lo, com a instalação de um elevador para dar acessibilidade, pois é um prédio de dois andares e já até conversei com o meu diretor e ele gostou da ideia. Eu pretendo trazer o GOE, a DIG e a DISE para funcionar mais próximo da seccional", finalizou.

