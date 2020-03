Deixou as chaves no contato e ficou sem a moto

Crédito: Divulgação

Provavelmente a pressa (ou a distração) fez com que um chapeiro de 34 anos ficasse sem sua CG 125 FAN, placa DYT-9269 na manhã desta quarta-feira, 18.

A vítima disse que deixou a moto estacionada em frente a sua casa, na rua Durvalino Gonçalves da Silva, no Jardim São João Batista, para pegar seu celular. Quando retornou, viu um desconhecido se apossar do veículo e fugir com destino a Vila Jacobucci. Detalhe: deixou a chave no contato e o capacete no banco.

SEM BIKE

Um mecânico de manutenção de 39 anos, residente na rua Antonio Spaziani, Vila Jacobucci, ficou sem sua bike, com amortecedor, 21 marchas e freio a disco.

Ele informou às autoridades policiais que acordou durante a madrugada após ouvir ruídos em sua casa. Levantou para ver o que era e constatou que desconhecidos arrombaram o portao basculante da garagem e praticaram o crime.

