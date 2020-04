DDM investiga desaparecimento de irmãos em São Carlos

A Delegacia da Defesa da Mulher (DDM) investiga o desaparecimento de Vitória C.F. Santana, 10 anos e de Derick H.C. Segnini, 3 anos. Ambos estão desaparecidos e a mãe, A.C.C., manicure, 35 anos, é acusada de abandono de incapaz. Autuada em flagrante, foi arbitrada fiança de R$ 1,5 mil que não foi paga e posteriormente ela acabou sendo recolhida ao Centro de Triagem de São Carlos.

O São Carlos Agora apurou que policiais militares foram acionados por volta das 6h desta quinta-feira, 2, para comparecer no CDHU, na Vila Isabel, onde estaria ocorrendo um caso de violência doméstica envolvendo um casal.

No local, o pai de uma das crianças disse que sua ex-companheira, A.C.C. informou que os filhos teriam desaparecido. Minutos depois a acusada chegou em casa dizendo que saiu de casa e quando retornou, as crianças não estariam no aparamento que fica no condomínio 4. Durante a ocorrência, os policiais receberam a informação de vizinhas que teriam dito ao pai, que a saída da mãe ocorreu por volta das 22h desta quarta-feira, 1 e ela teria deixado os filhos sozinhos.

Os PMs informaram que, após ouvirem os pais, realizaram diligências nas proximidades, mas sem sucesso. Posteriormente a mãe foi encaminhada à DDM para esclarecimentos e acabou presa em flagrante pela delegada Denise Gobbi Szakal por abandono de incapaz. (Artigo 133 parágrafo 3 II do Código Penal).

