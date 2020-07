DDM apreende adolescente que matou a jovem Maria Eduarda

Maria Eduarda foi morta com golpes de faca - Crédito: Arquivo Pessoal

Equipe da delegada Denise Gobbi Szakal é responsável por investigar o caso

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) apreendeu nesta terça-feira (21) o adolescente que matou a facadas a ex-amásia, a jovem Maria Eduarda de Lima, de 16 anos, no último sábado, na Eugênio Franco de Camargo, na região da antiga empresa Hero. O autor do feminicídio se apresentou na sede da especializada.

A delegada Denise Gobbi Szakal esclareceu que após diligências a sua equipe encontrou a faca usada no crime em um matagal perto do local onde a jovem foi assassinada.

O adolescente de 17 anos foi encaminhado à Fundação Casa em Araraquara.

O crime

Faca usada pelo adolescente para golpear Maria Eduarda

Após uma discussão, o autor atirou a bicicleta contra o peito de Maria Eduarda e em seguida sacou uma faca e a atingiu duas vezes.

O assassino fugiu após o ato, enquanto que Maria Eduarda foi encaminhada até a Santa Casa, mas sofreu várias paradas cardiorrespiratórias e não resistiu. O corpo dela foi sepultado na tarde deste domingo (19) no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Maria Eduarda manteve um relacionamento com o acusado por dois anos e já tinha sido vítima de agressão em outras oportunidades, mas nunca havia tomado nenhuma providência. Eles moraram juntos na casa do pai do rapaz, no residencial Eduardo Abdelnur.

