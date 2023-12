Cruze é roubado no Jardim das Torres

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um Chevrolet Cruze, branco, 2012, placas NYB-2588, foi roubado na tarde deste sábado (30), na Rua Doutor Antônio Stella Moruzzi, no Jardim das Torres.

A vítima relatou à polícia que conduzia seu veículo pela via quando dois homens entraram na frente do carro, fazendo-o parar, e um terceiro aproximou-se dele e, simulando estar armado, obrigou-o a descer do carro.

Em seguida, o trio embarcou no veículo e foi embora.

Até o momento, ninguém foi detido e o carro não foi localizado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também