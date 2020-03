Criminosos se passam por funcionários da CPFL e tentam aplicar golpe em São Carlos

Crédito: Arquivo/SCA

Uma dona de casa de 49 anos por pouco não cai em um golpe que seria aplicado por pessoas que se passavam por funcionários da CPFL. Se o crime fosse concretizado, ela iria perder o equivalente a R$ 337,56.

A tentativa aconteceu nesta segunda-feira, 6, quando a vítima abriu a caixa de correspondência de sua casa, na rua Paulo de Carvalho, no Conjunto Residencial Astolpho Luís do Prado e encontrou seis boletos da CPFL, todas com vencimento para o dia 4 de março e referentes ao período de maio a outubro de 2019.

A noite teria recebido um telefonema e a interlocutora pediu a confirmação do endereço da casa, quando ela foi questionada se fosse funcionária da CPFL deveria dizer o endereço da moradia e foi questionada, momento em que desligou em seguida.

Nesta terça-feira, a dona de casa foi até a CPFL e tomou conhecimento que os documentos eram falsos. Diante dos fatos, dirigiu-se até o 1º e 4º DPs e formulou boletim de ocorrência.

