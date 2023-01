Criança tem bike furtada no Aracy; mãe pede ajuda para localizá-la

SIGA O SCA NO

A bike que pertencia ao garoto e foi levada por um desconhecido - Crédito: Divulgação

Um menino de 8 anos foi vítima de furto por volta das 19h desta terça-feira, 17, no Cidade Aracy.

A pedido de sua mãe, teria ido até um mercado na Avenida Vicente Laurito, no bairro, e ao entrar no estabelecimento e fazer as compras solicitadas por ela, sua bicicleta foi levada por desconhecido.

Sem a bike de estimação, o menino chora. Desesperada, a mãe pede ajuda do sentido de localizar o veículo do filho. Contatos podem ser feitos pelo fone 16 99344-0075 ou o 190.

