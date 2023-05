Criança fica ferida após colisão na Avenida Francisco Pereira Lopes

SIGA O SCA NO

Carro atingiu uma árvore e criança ficou ferida - Crédito: Maycon Maximino

Uma criança ficou ferida por volta das 11h desta segunda-feira, 22, vítima de um acidente de trânsito no Parque Arnold Schmidt.

A vítima estava em um veículo, cujo motorista transitava pela Avenida Francisco Pereira Lopes (sentido shopping/USP) e próximo à rua Serafim Vieira de Almeida, o motorista de uma caminhonete parou em um semáforo.

Para evitar a colisão, o motorista do carro fez uma manobra brusca, subiu na calçada e atingiu uma árvore. A criança que estava no carro foi socorrida pela USA do Samu à Santa Casa para atendimento médico.

