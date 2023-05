Criança de 6 anos é atropelada no Planalto Verde

SIGA O SCA NO

Upa do Santa Felícia - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma criança de 6 anos foi vítima de atropelamento na tarde deste domingo, 21. Com escoriações pelo corpo e hematoma na cabeça, foi socorrida até a UPA Santa Felícia.

Policiais militares que atenderam a ocorrência apuraram junto a uma testemunha que o atropelamento teria ocorrido no Planalto Verde. A criança brincava e saiu correndo pela rua quando foi atingida pelo Vectra. O motorista de 48 anos não percebeu e seguiu trajeto. Uma testemunha que presenciou o acidente, seguiu o motorista e na rua Luiz R. da S. Biro-Biro, no Jardim Novo Horizonte, conseguiu abordá-lo e falar do ocorrido. O fato foi registrado na CPJ.

