Criança de 4 anos morre atropelada no Cidade Aracy

Local onde aconteceu o atropelamento - Crédito: Maycon Maximino

Uma criança de apenas 4 anos morreu atropelada na tarde desta sexta-feira (13), no Cidade Aracy, em São Carlos.

De acordo com informações preliminares obtidas pelo SCA no local do acidente, o menino estava sentado junto com familiares sob a sombra de uma árvore, quando tentou atravessar a rua em direção de casa. Neste momento foi atropelado pelo veículo Santana que carregava uma carretinha com uma betoneira. Ele foi arrastado por cerca de 10 metros.

O motorista, juntamente com um vizinho da criança socorreram o menino que foi levado às pressas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, mas infelizmente não resistiu aos graves ferimentos e acabou falecendo.

Com medo de ser linchado, o condutor do carro deixou o local, mas retornou na UPA para prestar esclarecimentos.

A ocorrência está sendo atendida pela Polícia Militar e Guarda Municipal.

O corpo de Felipe dos Santos será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O SCA acompanha o caso. Mais informações em instantes.

