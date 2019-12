Crédito: Marco Lúcio

Uma criança de 2 anos quase morreu afogada em uma piscina neste domingo (29), no Parque Sisi.

Segundo informações, familiares encontraram a menina se afogando dentro da piscina e a retiraram rapidamente.

Ela estava com sangramento no nariz e o Samu foi acionado, socorrendo a pequena ao Hospital Universitário, onde ela permanece internada para a realização de exames, mas apesar do susto passa bem e não corre risco de morte.

