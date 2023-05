Criança de 2 anos passa mal e morre durante atendimento na UPA Santa Felícia

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma fatalidade marcou a noite deste domingo, 21, quando uma criança de dois anos morreu durante atendimento na UPA Santa Felícia.

Segundo boletim de ocorrência registrado na CPJ, a mãe disse que a criança, que possui síndrome de Down, apresentou comportamento diferente do cotidiano na sexta-feira, 19. Por precaução ela não levou o filho na creche e deixou sob os cuidados do pai

No sábado, o garoto ficou com a avó, permanecendo com mesmo quadro, ou seja, não querendo se alimentar, porém não teve febre.

No domingo, quando apresentou piora, levou o filho até ao Hospital Hermínia Morganti, em Ibaté e o médico receitou um xarope, pois apresentava infecção de garganta.

Mãe e filho retornaram para a moradia e o estado de saúde dele piorou, por isso ela optou por vir até a UPA e no caminho, a situação piorou ainda mais. Ao chegar na unidade hospitalar, a criança foi intubada e durante o atendimento, acabou falecendo.

O corpo do menino foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames que vão dizer qual foi a causa da morte.

