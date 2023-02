CRAS de Santa Eudóxia é danificado por homem em surto psicótico

Crédito: imagem ilustrativa/arquivo

O prédio onde funciona o CRAS de Santa Eudóxia e uma caminhonete S-10, pertencente à entidade, foram danificados na madrugada de sábado (11).

A Polícia Militar foi acionada no local, com a denúncia de que alguém havia causado danos por lá.

Uma equipe foi averiguar e encontrou algumas janelas do prédio quebradas, assim como a janela do veículo que estava na garagem, mas não havia ninguém lá.

Ainda de acordo com os policiais, uma mulher entrou em contato com a GM, responsável pela segurança do patrimônio público e disse que é vizinha do CRAS, que seu filho é usuário de drogas e que durante um surto psicótico, ele invadiu o local e quebrou tudo, fugindo em seguida.

A ocorrência foi registrada no plantão policial, mas o autor, de 40 anos, não foi localizado até o momento.

