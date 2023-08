Corpo encontrado em mata próxima a Trevo Norte de São Carlos é identificado por familiar

Local onde o corpo foi encontrado - Crédito: Maycon Maximino

Neste domingo (13), moradores da cidade de Araras procuraram o Plantão da Polícia Civil de São Carlos e reconheceram o corpo do homem encontrado em uma mata próxima ao trevo norte da cidade, na última sexta-feira (11). (veja notícia relacionada)

Um familiar foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) a fim de realizar a identificação do corpo. No local, o parente reconheceu o corpo como sendo de Márcio Rogério Ferreira, de 48 anos. Os procedimentos legais foram realizados, incluindo o preenchimento do Auto de Reconhecimento e Registro Digital de Ocorrência (RDO), após o qual o corpo foi entregue à família para as providências relacionadas ao funeral.

As investigações sobre as circunstâncias da morte de Márcio Rogério Ferreira estão em andamento. O delegado Reinaldo Lopes Machado, responsável pelo 1º Distrito Policial de São Carlos, está à frente das investigações. Ele deverá contar com o apoio de sua equipe para concluir os procedimentos de averiguação da causa da morte, por meio de laudos emitidos pelo Instituto de Criminalística (IC) e pelo Instituto Médico Legal (IML). Esses laudos devem ser disponibilizados em aproximadamente 30 dias, fornecendo informações oficiais sobre a causa do óbito.

Apesar de os peritos criminais não terem identificado sinais evidentes de crime no corpo durante as análises iniciais, a Polícia Civil está mantendo a cautela e seguirá com os trabalhos para esclarecer todos os detalhes e garantir uma apuração completa sobre o ocorrido.

A descoberta do corpo aconteceu na sexta-feira (11), quando um homem que se dirigia ao trabalho avistou o corpo na mata e imediatamente acionou o SAMU, que enviou uma Unidade de Suporte Avançado (USA), assim como policiais militares e civis. O delegado Walkmar da Silva Negré, que estava à frente da Central de Polícia Judiciária (CPJ) na ocasião, classificou o caso como "morte suspeita" e ordenou que o corpo fosse encaminhado ao IML para análise da causa do óbito e identificação do falecido, uma vez que ele não portava documentos.

