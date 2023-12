SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo pessoal

Familiares de Danilo da Silva Moura, 30, que desapareceu no mar em Ubatuba no final de semana passada foi reconhecido por familiares.

O corpo de Danilo foi localizado ontem por um homem que passeava com uma moto aquática.

As buscas começaram ainda no domingo (24), véspera de Natal, dia desaparecimento. Ele entrou no mar na praia de Itamambuca e desapareceu. Danilo é de Araraquara para onde o corpo deve ser transladado nas próximas horas.

