Corpo de empresário morto no RN será sepultado neste sábado em São Carlos

O corpo do empresário Guilherme Deiroz Tosetti, de 39 anos, será sepultado às 15h deste sábado (13), no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos. O velório será a partir das 11h no Santa Cruz Cerimoniais, na avenida São Carlos.

Guilherme foi encontrado com um ferimento na cabeça, no lado externo da pousada a qual era dono, em São Miguel do Gostoso, no litoral Norte do Rio Grande do Norte. Ao lado havia uma pedra suja de sangue que, segundo a Polícia Militar do município, dá indícios de que ele foi vítima de uma pedrada.

Segundo informações , um vizinho de Guilheme foi quem acionou a Polícia Militar após encontrar o corpo caído no jardim da pousada.

