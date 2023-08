SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou um motociclista de 21 anos ferido no começo da noite desta quinta-feira (10), no bairro Boa Vista.

O acidente ocorreu quando os veículos trafegavam em sentidos opostos da avenida José Pereira Lopes e o condutor do carro realizou uma conversão proibida, colidindo com a moto. O impacto resultou em uma fratura na perna do motociclista, que foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado até a Santa Casa.

