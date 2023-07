Conversão proibida causa acidente na Vila Nery

SIGA O SCA NO

Motociclista no momento em que era socorrida pela UR dos Bombeiros - Crédito: Maycon Maximino

Uma conversão proibida causou um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira, 10, na Vila Nery, e deixou um motociclista ferido.

Os envolvidos transitavam pela Avenida Capitão Luís Brandão (sentido bairro/centro) e em dado momento o motorista tentou a conversão à esquerda (proibida) para a rua Júlio Constantino.

A vítima, que vinha logo atrás e estava a caminho do trabalho e foi surpreendida pela manobra e não conseguiu evitar a colisão lateral. Foi ao solo e com escoriações pelo corpo e possível fratura na perda direita, socorrido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

