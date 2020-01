Conversão proibida causa acidente na rodovia SP-215 em São Carlos

Fiesta prata ficou com a frente destruída - Crédito: Maycon Maximino

Uma conversão proibida terminou em acidente na noite deste sábado (18), na rodovia SP-215, em São Carlos. Uma mulher ficou ferida.

Segundo apurado pela reportagem do SCA, o Fiesta branco seguia no sentido Cidade Aracy e no cruzamento com a alça de acesso da rodovia Washington Luis (SP-310) foi atingido por outro Fiesta prata que realizou uma conversão proibida para retornar sentido São Paulo.

O impacto deixou os dois veículos bastante danificados. Havia um casal em cada veículo. Apenas a passageira do Fiesta branco foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com escoriações leves.

Equipes do DER e da Polícia Rodoviária também estiveram no local da ocorrência.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também