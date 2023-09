Confusão no Antenor Garcia termina em agressões

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma confusão marcou a madrugada desta segunda-feira, 18, no Antenor Garcia quando, por volta das 2h, um homem teria sido agredido no cruzamento das ruas Izak Faugen com a Jaime Bruno.

Policiais militares que atenderam a ocorrência apuraram junto a envolvidos que o motorista de um Ônix, de 44 anos, teria mexido com duas meninas do bairro e ambas teriam reclamado com colegas que foram tirar satisfação, partindo para a agressão com paus contra o motorista que, para se defender, teria se armado com um canivete e dado golpes em duas pessoas. Um homem de 27 anos foi flagrado chutando o carro e indagado pelos PMs, afirmou que tentou apartar a confusão e acabou agredido.

O motorista, um homem de 27 anos e uma mulher de 29 anos foram encaminhados à CPJ para esclarecer os fatos. O carro ficou danificado e um canivete foi apreendido.

