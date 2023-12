Confraternização natalina termina em ofensas e ameaças de morte no Planalto Paraíso

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica foi atendido por guardas municipais por volta das 5h desta segunda-feira, 25, na rua Dr. Jonas Novaes, no Planalto Paraiso. Um homem, que teria ameaçado e ofendido a companheira, chegou a apanhar de populares.

Os GMs apuraram que o casal estaria em uma confraternização natalina quando o homem de 32 anos bebeu além do que devia e começou a discutir com a mulher de 38 anos por não querer ir embora da casa do sogro.

Porém no caminho de sua casa, voltou a discutir com a mulher e além de ofendê-la, passou a ameaça-la de morte, afirmando que “cortaria sua cabeça”. Populares que estavam próximos, intervieram e passaram a espancar o acusado.

Familiares do homem estiveram no local e o levaram até a sua moradia. Entretanto, momentos depois, armado com uma faca, foi até a casa do sogro e passou a danificar o portão. Diante dos fatos, os GMs detiveram o acusado e na CPJ, negou todas as acusações e aparentando estar alcoolizado, tinha ferimentos no joelho na perna direita e na mão esquerda. Negou atendimento médico e chegou a dizer que um homem tinha disparado contra sua pessoa. Porém não soube precisar quem seria e o local onde teria ocorrido tal fato. O caso foi registrado na CPJ.

