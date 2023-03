Comerciante que assassinou três pessoas no Centro é condenado a 30 anos de prisão

Vítimas de Raimundo.

O comerciante Raimundo Nonato Martins foi condenado a 30 anos de prisão pelo assassinato de três pessoas no Centro de São Carlos, em agosto do ano passado. O tribunal do júri aconteceu nesta quinta-feira (30), no Fórum Criminal de São Carlos.

Após a decisão dos jurados, o juiz Dr. Antônio Benedito Morelo leu a sentença. Raimundo que já estava preso preventivamente em um presídio de Araraquara, retornou para a prisão, onde deverá cumprir o resto da pena em regime fechado. Cabe recurso da decisão.

As vítimas do assassino foram Zelma Maria Raymundo de Oliveira, o ex-marido dela, João Batista de Oliveira e o motorista da mulher, Reginaldo Aparecido Pereira Lima.

O tribunal do júri foi presidido pelo juiz Dr. Antônio Benedito Morelo, tendo como promotor de acusação o Dr. Daniel Henrique Silva Miranda e os advogados assistentes de acusação, Cristina Pedroso Rosante e José Carlos de Oliveira. Roquelaine Batista dos Santos vai atuar como defensor do réu.

O CRIME

Na época, o SCA apurou que por muito tempo Raimundo teve um restaurante chamado RR que funcionava ao lado da casa da vítima Zelma Maria Raymundo de Oliveira, a qual era dona do prédio.

Raimundo teria enfrentado dificuldades financeiras e por isso atrasado alguns aluguéis. A dona do imóvel teria entrado na justiça e o comerciante teve que se mudar para outro ponto e, segundo informações, isso causou queda no movimento do restaurante e consequentemente do faturamento. Isso tudo teria causado certa revolta em Raimundo que resolveu se vingar.

O primeiro a ser morto foi o ex-marido de Zelma, João Batista de Oliveira. Ele que morava a poucos metros do antigo restaurante foi morto com um tiro na nuca.

Em seguida Raimundo foi até a casa da mulher, mas ela não estava, já que tinha ido almoçar em Cachoeira de Emas, na região de Pirassununga. Ele ficou nas redondezas esperando.

Quando Zelma chegou junto com o motorista Reginaldo Aparecido Pereira Lima, Raimundo entrou na casa e executou os dois, fugindo em seguida.

Poucos dias após o crime, Raimundo se apresentou à Polícia e desde então está preso aguardando o julgamento.