Comerciante é vítima de extorsão no Santa Felícia

Um comerciante de 42 anos foi vítima de extorsão na tarde de sábado em São Carlos. Ele tem um estabelecimento no Santa Felícia e um desconhecido teria entrado em contato via fone e afirmou ser um suposto traficante. Disse ainda que durante a madrugada suspeitos tentaram arrombar seu comércio e como não aceita tal prática, pediu uma “colaboração” para protege-lo e paralelamente, ajudar a pagar uma advogada, já que seu filho estaria preso. Disse que não tinha tal dinheiro e ofereceu R$ 300. A partir daí a vítima afirmou que passou a ser ameaçada, com o desconhecido afirmando que iria queimar seu estabelecimento. Com medo fez um PIX de R$ 1 mil. Mesmo assim as ameaças continuaram e optou por registrar queixa-crime na CPJ.

