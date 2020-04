Comerciante é baleado por desconhecido no Aracy II

Um poça de sangue se formou no local onde caiu o corpo do comerciante - Crédito: Maycon Maximino

Um comerciante de 35 anos foi vítima de uma tentativa de assassinato na manhã desta terça-feira, 7, em um lava-rápido na Avenida Tetracampeonato, no Cidade Aracy II. O autor é desconhecido e os motivos, por ora, ignorados.

O São Carlos Agora apurou no local do crime que a vítima estaria acompanhada de um colega quando chegou o autor dos disparos. Na oportunidade foi indagado sobre como era feita a lavagem de carros e o comerciante foi mostrar o local, quando o acusado descarregou a arma. Uma grande poça de sangue se formou no local. O colega da vítima, ao ver a cena, teria fugido.

Após os disparos, a vítima, com a ajuda da mãe, foi até a UPA Cidade Aracy onde o médico plantonista constatou mais de seis perfurações na cabeça, peito e costa.

Consciente, o comerciante foi encaminhado à Santa Casa por uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu.

A Polícia Científica, bem como a Militar foram acionadas e localizaram as cápsulas, todas calibre 38.

