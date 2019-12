Comerciante baleado ficará com sequelas

O comerciante de 40 anos, baleado no início da madrugada deste domingo (22), ficará com sequelas, de acordo com os médicos.

A vítima é proprietária de um bar localizado no Jardim Munique e teve um desentendimento com um cliente que foi embora e depois voltou armado, atirando contra ele três vezes, atingindo-o com um tiro nas costas.

O autor fugiu e o comerciante foi socorrido até a Santa Casa, onde foi constatado que o projétil ficou alojado na coluna e não pode ser retirado, e ele, que já usa uma prótese em uma das pernas, não poderá mais andar.

