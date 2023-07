Comerciante acusa ex-freguês de princípio de incêndio em hamburgueria

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um princípio de incêndio que ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 24, em uma hamburgueria, na rua Belarmino Indalécio de Souza, no Centreville, não teria sido acidental, e sim, criminoso. A denúncia partiu de um comerciante de 30 anos e o acusado seria um ex-freguês do estabelecimento comercial. Os fatos estão relatados em boletim de ocorrência elaborado na CPJ na noite desta quarta-feira, 26.

Viaturas do Corpo de Bombeiros debelaram as chamas e evitaram grandes prejuízos. Porém, a vítima disse às autoridades policiais que possui provas contra o acusado e que tudo estaria em filmagens feitas por câmeras de segurança.

Relatou que há meses, o acusado, um ex-freguês passou a frequentar a hamburgueria onde consumia bebidas alcoólicas e teria dito que seria consumidor de entorpecentes. Dias depois passou a pedir dinheiro para a vítima, o que foi negado.

Após este episódio, relata a vítima, que o acusado passou a dar trabalho constante e no dia 1 de fevereiro deste ano, teria tido um surto no interior do imóvel onde importunou funcionários e fregueses, chegando a agredir um deficiente visual e arremessou uma cadeira contra uma criança. Funcionários colocaram o acusado para fora do estabelecimento, mas ele teria retornado com uma faca e passou a ameaçar as pessoas. Seguranças desarmaram o acusado que deixou o local proferindo ofensas e ameaçando os presentes.

Posteriormente, segundo a vítima outro episódio que resultou em boletim de ocorrência e envolveu o acusado é que ele teria se envolvido em uma briga no “campo do bangu” e teria sido agredido por várias pessoas.

A vítima relata ainda que por várias vezes o acusado chegou a ir no estabelecimento e dar chutes na porta de ferro provocando barulho e causando pânico aos presentes, até que no dia do fato, câmeras flagraram o acusado se dirigindo até o estabelecimento com uma vassoura e pano branco. Teria tentado danificar a câmera, sem sucesso. Em seguida, ateou fogo em alguns locais.

